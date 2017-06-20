Сбербанк выявил новый способ хищения денег из банкоматов

Для того чтобы совершить преступление, злоумышленники придерживали карточку, а наличные доставали крючком.

Представители Сбербанка обнаружили новый вид хищения наличных из банкоматов, сообщил заместитель председателя банка Станислав Кузнецов в ходе международной конференции "Актуальные вопросы развития наличного денежного обращения". В частности, этот способ заметили в Москве и Санкт-Петербурге.

По словам Кузнецова, подобный вид встречается впервые. Зафиксировать его удалось с помощью технологии искусственного интеллекта.

Мошенники вставляли банковскую карту, выбирали, какую сумму снять. После этого банкомат начинал отсчитывать деньги. Когда выходила карта, её придерживали специальным устройством так, чтобы она застряла. Затем появлялись наличные, которые забирали специальным крючком. Деньги не списывались со счёта.

При этом, как пояснил зампред Сбербанка, злоумышленник, удерживая карту в устройстве, вынимал наличные с помощью приспособления в виде крючка. В итоге деньги не списывались со счёта и сохранялись на карте. "В результате преступник имел деньги, <…> карточка у него была также в руках", — объяснил Кузнецов.