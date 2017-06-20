В Верховной раде предложили Трампу способ войти в историю как великий президент

Без украинцев в этой "схеме", естественно, не обошлось: официальный Киев сулит президенту США всемирное признание, если тот остановит конфликт в Донбассе.

Депутат Верховной рады, вице-президент ПАСЕ Георгий Логвинский считает, что Дональду Трампу вполне по силам войти в историю как великий президент. Правда, для этого американскому лидеру необходимо сыграть определённую роль в судьбе украинского кризиса. Об этом Логвинский заявил в интервью телеканалу "112".

— Трамп — не типичный американский президент. Он не из политики, не из парламента, не из конгресса. Он бизнесмен. Соответственно, его мышление и поведение строятся на базе экономических моделей, — пояснил он. — Мы можем предложить ему войти великим президентом Америки в историю, который первым разрешит замороженный конфликт, в частности Крым, Донбасс, Луганск. Он может путём переговоров с Путиным в течение нескольких часов методом поддержки и предупреждения найти те слова, на которые Путин отреагирует, сможет разменять карту Украины в другой геополитической игре.

Тем временем в Белом доме завершилась встреча Дональда Трампа с президентом Украины Петром Порошенко. Кстати, в этот раз американский лидер воздержался от своего фирменного крепкого рукопожатия и поприветствовал коллегу из Киева словно второпях.

По итогам встречи Порошенко подчеркнул, что Соединённые Штаты являются страной-гарантом по Будапештскому меморандуму, а состоявшаяся встреча — доказательство того, что Украина важна для Америки и США решительно настроены её поддерживать.