Поклонская заявила, что не заказывала написание книги "Ложь "Матильды"

Депутат добавила, что только обращалась к экспертам с просьбой провести историческую экспертизу сценария фильма Алексея Учителя.

Депутат Наталья Поклонская опровергла заявления СМИ о том, что она якобы заказала написание книги с критикой кинокартины Алексея Учителя "Матильда".

— Заказов на издательство книг от меня не было. Как я и говорила ранее, было депутатское обращение к Мультатули П.В. и Боханову А.Н., как и к другим экспертам — докторам наук, с просьбой провести историческую экспертизу сценария фильма, — цитирует слова Поклонской агентство РИА "Новости".

Ранее в ряде СМИ сообщили, что в церковной лавке Патриаршего подворья возле Храма на крови в Екатеринбурге продаётся книга "Ложь "Матильды". Утверждалось, что она написана кандидатом исторических наук и одним из исследователей эпохи Николая II (Романова) Петром Мультатули по заказу бывшего прокурора Крыма.

Напомним, что Наталья Поклонская считает фильм Алексея Учителя "Матильда" оскорбительным для чувств верующих. За картину заступился министр культуры Владимир Мединский, заявив, что надо дать "Матильде" шанс в прокате. Сам режиссёр считает, что Поклонская злоупотребляет своим положением.