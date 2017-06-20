Глава Минэкономразвития Крыма обрадовался включению в санкционный список США

По словам Андрея Мельникова, этот факт является признанием его вклада в развитие региона.

Глава Министерства экономического развития Крыма Андрей Мельников обрадовался тому факту, что был включён в американский санкционный список, и воспринимает это как признание своего вклада в развитие экономики республики.

— Я рад, что мой вклад в экономическое развитие Крыма был замечен, — сказал Мельников, добавив, что работает добросовестно и честно.

По словам министра, прежде чем принять предложение о назначении на должность, он знал, что Крым является санкционным регионом, передаёт РИА "Новости".

— Это некоторый сопутствующий фактор, который меня никак не волнует, — подчеркнул Мельников. Также он заявил, что санкции его не страшат, так как у него нет заграничных активов.

Ранее Лайф писал о том, что США внесли 38 человек и российских организаций в санкционный список, в числе которых оказался министр экономического развития Крыма Андрей Мельников и прокурор республики Олег Камшилов.