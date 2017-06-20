В Бельгии водитель грузовика пытался наехать в парке на толпу детей

Школьников спасла молниеносная реакция учителя, а шофёра задержали и направили на психиатрическую экспертизу.

Инцидент произошёл на территории военного лагеря Эльзенборн, расположенного в заповедной зоне неподалёку от границы с Германией. Как передаёт издание Avenir со ссылкой на местную полицию, несколько десятков школьников, которые после экскурсии по закрытому объекту решили сделать небольшой пикник, едва не стали жертвами агрессивного мужчины за рулём грузовика.

Шофёр направил машину прямо к месту привала, где столпились дети. К счастью, реакция учителя оказалась молниеносной. Школьников быстро оттеснили к забору, а затем спешно завели в здание и поместили под охрану военных.

Водителя удалось задержать на месте. Им оказался гражданин Германии. По пути к полигону он успел устроить несколько несерьёзных аварий. По предварительной информации, у него диагностировали психическое расстройство.

Отметим, всё случилось ещё в понедельник, 19 июня, однако известно об этом стало только сейчас.