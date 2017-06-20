Путин призвал акционеров "Роснефти" обсудить выплату дивидендов в 50% прибыли

Президент РФ Владимир Путин обратился к главе "Роснефти" Игорю Сечину с просьбой обсудить на годовом общем собрании акционеров компании вопрос о выплате дивидендов в 50% чистой прибыли.
— Конечно, просил бы вернуться к вопросам фискального характера, а именно к выплате дивидендов в 50% от чистой прибыли, — сказал российский лидер.
Путин также хотел бы, чтобы акционеры крупнейшей нефтегазовой компании обсудили вопросы высоких технологий, современной добычи и изменения конъюнктуры мирового рынка.
Годовое собрание акционеров "Роснефти" состоится 22 июня в Сочи.
Лайф также писал, что Сечин заявил о планах компании разработать новую стратегию для ответа на современные вызовы.
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