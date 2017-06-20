Путин призвал акционеров "Роснефти" обсудить выплату дивидендов в 50% прибыли

Президент РФ Владимир Путин обратился к главе "Роснефти" Игорю Сечину с просьбой обсудить на годовом общем собрании акционеров компании вопрос о выплате дивидендов в 50% чистой прибыли.

— Конечно, просил бы вернуться к вопросам фискального характера, а именно к выплате дивидендов в 50% от чистой прибыли, — сказал российский лидер.

Путин также хотел бы, чтобы акционеры крупнейшей нефтегазовой компании обсудили вопросы высоких технологий, современной добычи и изменения конъюнктуры мирового рынка.

Годовое собрание акционеров "Роснефти" состоится 22 июня в Сочи.

Лайф также писал, что Сечин заявил о планах компании разработать новую стратегию для ответа на современные вызовы.