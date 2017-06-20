Авторы "Шерлока" выпустят сериал про графа Дракулу

Сценаристы и продюсеры "Шерлока" намерены снять мини-сериал по мотивам книги Брэма Стокера.

Авторы "Шерлока" намерены начать работу над созданием нового сериала — про графа Дракулу. Как сообщает издание Variety, сценарий напишут Марк Гэтисс (который также сыграл Майкрофта в "Шерлоке") и Стивен Моффат. Продюсером проекта будет компания Сью Верчью (супруги Моффата) Hartswood Films.

Мини-сериал про Дракулу будет состоять из эпизодов, длительность каждого из которых будет аналогична длительности полнометражной ленты. На данный момент продюсеры ведут переговоры по поводу будущей трансляции с Би-би-си. О том, кто будет сниматься в проекте, пока неизвестно.

За основу нового сериала будет взят роман ирландского писателя Брэма Стокера "Дракула", который был написан в 1897 году. В каком веке будут разворачиваться события, пока тоже неясно.

Издание отмечает, что со времён "Шерлока" "Дракула" станет первым совместным проектом его создателей.

Влад III Цепеш (по прозвищу Дракула) был господарем Валахии, части современной Румынии. Он жил в XV веке и был известен тем, что сажал своих врагов на кол. В романе Брэма Стокера главный герой превращается в вампира, который живёт в Трансильвании, также части современной Румынии.

Ранее Лайф писал о том, что Шерлок Холмс признан самым популярным героем канала BBC.