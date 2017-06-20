Мэр Львова намерен эвакуировать из города всех детей из-за мусорного коллапса

Накопившиеся отходы привели к повышению риска бактериального заражения и вспышкам острых кишечных инфекций.

Власти Львова, где сложилось чрезвычайное положение из-за невозможности вывоза и захоронения твёрдых бытовых отходов, вынуждены пойти на экстренные меры, чтобы предотвратить вспышку острых кишечных инфекций. Мэр города Андрей Садовый распорядился проработать план массовой эвакуации детей из очага заражения, которым на сегодняшний день признан и сам Львов, и ближайший его пригород.

— Сегодня мы стоим перед острой опасностью инфекционных заражений, поэтому должны предусмотреть возможность эвакуации из города детей. Возможно, в лагеря и в другие страны, — заявил градоначальник на оперативном брифинге в связи с мусорным коллапсом.

В первую очередь жителям города угрожают дизентерия и лептоспироз, переносчиками которого являются крысы, которые расплодились из-за проблем с вывозом и утилизацией мусора.

Отметим, в настоящий момент целые горы бытовых отходов гниют под летним солнцем на 403 площадках Львова, причём с большей части из них мусор не вывозился больше месяца. Всего в городе скопилось более 8700 тонн твёрдых бытовых отходов, и эта цифра ежедневно увеличивается на 200 тонн.