После переговоров в Пентагоне запланирована встреча Тиллерсона и Порошенко

Посол Украины в США назвал визит украинского президента в США "своевременным и очень наполненным содержанием".

Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что после переговоров в Пентагоне состоится встреча главы Госдепа США Рекса Тиллерсона и украинского президента Петра Порошенко.

— После интервью сразу с президентом мы отправляемся в Пентагон, и сегодня ещё планируется встреча с госсекретарём Тиллерсоном, — приводят слова дипломата украинские СМИ.

Посол также добавил, что визит Порошенко в США, таким образом, можно назвать "своевременным и очень наполненным содержанием".

Напомним, ранее в Белом доме состоялись переговоры главы американской администрации Дональда Трампа и вице-президента США Майкла Пенса с украинским президентом. Как сообщал Лайф, в ходе переговоров стороны затронули тему минских соглашений. По мнению Порошенко, США являются одним из спонсоров успеха Украины.