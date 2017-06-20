Режиссёр Валерия Гай Германика намерена снять "околоправославное" кино

Главные роли в картине "Мысленный волк" сыграют актрисы Ксения Раппопорт и Агния Кузнецова.

Режиссёр Валерия Гай Германика заявила о намерении снять новый фильм под названием "Мысленный волк". По её словам, идею новой ленты она вынашивала три года.

— Я хотела снять околоправославное, духовное кино, — сказала Гай Германика во время заседания Экспертного совета по игровому, авторскому и экспериментальному кино в Министерстве культуры РФ, на котором были представлены проекты, претендующие на финансирование.

— Моя тема — это одиночество человека. Кино о духовности может снять только человек, который живёт духовной жизнью. Я эту тему изучаю шесть лет, — отметила Гай Германика.

Режиссёр рассказала, что планирует снять фильм о взаимоотношениях матери и дочери. Главные роли в нём сыграют актрисы Ксения Раппопорт и Агния Кузнецова.

По словам Раппопорт, в новом фильме будет много юмора, загадок и вопросов без ответа.

— Героиня очень мне любопытна и совсем не близка. Она считает, что своей дочери не может ничего передать, кроме таланта и желания жить, — сказала в видеообращении к участникам заседания актриса.

Сценаристом картины выступил заслуженный деятель искусств России Юрий Арабов.

Валерия Гай Германика снимает кино с 2005 года. Среди наиболее известных её работ фильм "Все умрут, а я останусь", сериалы "Школа" и "Краткий курс счастливой жизни". В 2008 году стала обладательницей премии "Ника" в номинации "Открытие года". В 2014 году она получила "Серебряного Георгия" в рамках Московского кинофестиваля за фильм "Да и да".