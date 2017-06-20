Путин внёс в ГД конвенцию СЕ по безопасности на спортивных мероприятиях

Российский лидер Владимир Путин внёс на ратификацию в ГД
конвенцию Совета Европы по единому подходу к безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий. В частности речь идёт о футбольных матчах.
Цель соглашения — усовершенствовать международное сотрудничество в области безопасности зрителей и уменьшение вероятности совершения актов насилия или организации общественных беспорядков.
Планируется создать комитет по безопасности и защите на спортивных мероприятиях.
Конвенцию уже подписали 23 страны, а ратифицировали Франция и Монако.
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