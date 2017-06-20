Путин внёс в ГД конвенцию СЕ по безопасности на спортивных мероприятиях

На данный момент документ подписали 23 государства, ратифицировали Монако и Франция.

Российский лидер Владимир Путин внёс на ратификацию в ГД

конвенцию Совета Европы по единому подходу к безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий. В частности речь идёт о футбольных матчах.

Цель соглашения — усовершенствовать международное сотрудничество в области безопасности зрителей и уменьшение вероятности совершения актов насилия или организации общественных беспорядков.

Планируется создать комитет по безопасности и защите на спортивных мероприятиях.

Конвенцию уже подписали 23 страны, а ратифицировали Франция и Монако.