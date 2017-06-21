"За честность нам прощают всё". И ещё 9 легендарных цитат Виктора Цоя

Сегодня, 21 июня, основателю группы "Кино" Виктору Цою могло бы исполниться 55 лет. Каким урокам жизни нам стоило бы поучиться у музыканта, песни которого до сих пор помнит почти каждый школьник.

Добро всегда побеждает зло, а терпение сильнее самурайского меча Виктор Цой Фото: © РИА Новости/Галина Кмит Кино должно рассказывать истории Виктор Цой Фото: © РИА Новости/Галина Кмит За честность нам прощают всё Виктор Цой Кадр фильма"Игла"/Кинопоиск Люди не могут думать одинаково, но понимать друг друга должны Виктор Цой Кадр фильма"Асса"/Кинопоиск Хуже всего быть мишенью в тире с плохими стрелками Виктор Цой Кадр фильма"Асса"/Кинопоиск Музыка вообще ничего никому не должна Виктор Цой Кадр фильма"Игла"/Кинопоиск Каждый человек имеет право сказать Виктор Цой Кадр фильма"Игла"/Кинопоиск Лучше больше, чем меньше Виктор Цой Кадр фильма"Конец каникул"/Кинопоиск Я не хочу устраивать цирк Виктор Цой Кадр фильма"Игла"/Кинопоиск Я не герой Виктор Цой Кадр фильма"Игла"/Кинопоиск