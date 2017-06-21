"За честность нам прощают всё". И ещё 9 легендарных цитат Виктора Цоя

Читайте также

"За честность нам прощают всё". И ещё 9 легендарных цитат Виктора Цоя

1461
Сегодня, 21 июня, основателю группы "Кино" Виктору Цою могло бы исполниться 55 лет. Каким урокам жизни нам стоило бы поучиться у музыканта, песни которого до сих пор помнит почти каждый школьник.

Добро всегда побеждает зло, а терпение сильнее самурайского меча

Виктор Цой

Фото: © РИА Новости/Галина Кмит

Кино должно рассказывать истории

Виктор Цой

Фото: © РИА Новости/Галина Кмит

За честность нам прощают всё

Виктор Цой

Кадр фильма"Игла"/Кинопоиск

Люди не могут думать одинаково, но понимать друг друга должны

Виктор Цой

Кадр фильма"Асса"/Кинопоиск

Хуже всего быть мишенью в тире с плохими стрелками

Виктор Цой

Кадр фильма"Асса"/Кинопоиск

Музыка вообще ничего никому не должна

Виктор Цой

Кадр фильма"Игла"/Кинопоиск

Каждый человек имеет право сказать

Виктор Цой

Кадр фильма"Игла"/Кинопоиск

Лучше больше, чем меньше

Виктор Цой

Кадр фильма"Конец каникул"/Кинопоиск

Я не хочу устраивать цирк

Виктор Цой

Кадр фильма"Игла"/Кинопоиск

Я не герой

Виктор Цой

Кадр фильма"Игла"/Кинопоиск

Автор:
Алена Шаповалова
АШ
Алена Шаповалова
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!