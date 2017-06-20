Пентагон заявил, что действия российских военных в Сирии не вызывают опасений

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Пентагон заявил, что действия российских военных в Сирии не вызывают опасений

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Здание Пентагона. Фото: ©Flickr/David B. Gleason

По словам официального представителя Пентагона, США продолжают действовать в Сирии в соответствии с мерами предосторожности.

Пресс-секретарь американского оборонного ведомства заявил, что действия российских военных в Сирии не вызывают в Пентагоне опасений.

— Мы не наблюдаем со стороны российских военных никаких действий, которые вызывали бы у нас опасения. Мы продолжаем действовать (в Сирии), предпринимая соответствующие меры предосторожности, — сказал Джефф Дэвис.

По словам официального представителя ведомства, США продолжают использовать канал коммуникации с РФ в Сирии, однако он не был использован при инциденте с сирийским беспилотником.

Напомним, ранее стало известно, что истребитель международной коалиции во главе с США сбил сирийский беспилотник.

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