Le Figaro: Протаранивший полицейский фургон в Париже присягал на верность ИГИЛ

Как сообщалось ранее, в результате нападения злоумышленника в центре Парижа никто не пострадал.

Мужчина, протаранивший полицейскую машину на Елисейских Полях, присягал на верность ИГИЛ*. Как сообщает Le Figaro, об этом свидетельствует содержание записки, которую правоохранители нашли у нападавшего.

Как ранее сообщал Лайф, в центре Парижа мужчина намеренно протаранил автомобиль, в котором находились правоохранители. Впоследствии в автомобиле злоумышленника были обнаружены пистолеты, автомат Калашникова и несколько баллонов с газом. Кроме того, позднее стало известно, что нападавшего подозревали в терроризме.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.