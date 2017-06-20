Le Figaro: Протаранивший полицейский фургон в Париже присягал на верность ИГИЛ

Мужчина, протаранивший полицейскую машину на Елисейских Полях, присягал на верность ИГИЛ*. Как сообщает Le Figaro, об этом свидетельствует содержание записки, которую правоохранители нашли у нападавшего.
Как ранее сообщал Лайф, в центре Парижа мужчина намеренно протаранил автомобиль, в котором находились правоохранители. Впоследствии в автомобиле злоумышленника были обнаружены пистолеты, автомат Калашникова и несколько баллонов с газом. Кроме того, позднее стало известно, что нападавшего подозревали в терроризме.
* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.
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