ВС США заявили об уничтожении "верховного муфтия" ИГИЛ

Сообщается, что он был ликвидирован ещё 31 мая, однако информация о проведённой операции была опубликована только сейчас.

Возглавляемая США коалиция сообщила об уничтожении на территории Сирии Турки аль-Бинали, говорится в заявлении Центрального командования Вооружённых сил США. Он известен как верховный муфтий террористической организации ИГИЛ*, который вербовал боевиков и провоцировал теракты в разных странах мира.

— Силы коалиции уничтожили самопровозглашённого "верховного муфтия" ИГИЛ Турки аль-Бинали в результате бомбардировки 31 мая в сирийском городе Маядин, — отметили в ВС.

* Деятельность организации запрещена на территории России Верховным судом.