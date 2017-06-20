ВС США заявили об уничтожении "верховного муфтия" ИГИЛ

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ВС США заявили об уничтожении "верховного муфтия" ИГИЛ

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Сообщается, что он был ликвидирован ещё 31 мая, однако информация о проведённой операции была опубликована только сейчас.

Возглавляемая США коалиция сообщила об уничтожении на территории Сирии Турки аль-Бинали, говорится в заявлении Центрального командования Вооружённых сил США. Он известен как верховный муфтий террористической организации ИГИЛ*, который вербовал боевиков и провоцировал теракты в разных странах мира.

— Силы коалиции уничтожили самопровозглашённого "верховного муфтия" ИГИЛ Турки аль-Бинали в результате бомбардировки 31 мая в сирийском городе Маядин, — отметили в ВС.

* Деятельность организации запрещена на территории России Верховным судом.

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