ВС США заявили об уничтожении "верховного муфтия" ИГИЛ

Возглавляемая США коалиция сообщила об уничтожении на территории Сирии Турки аль-Бинали, говорится в заявлении Центрального командования Вооружённых сил США. Он известен как верховный муфтий террористической организации ИГИЛ*, который вербовал боевиков и провоцировал теракты в разных странах мира.
Coalition forces killed Turki-al-Bin’ ali, the "Grand Mufti", or chief cleric of #ISIS in #Syria @UN @USTreasuryhttps://t.co/1DLHgwXKGq pic.twitter.com/teFLafT93S— U.S. Central Command (@CENTCOM) 20 июня 2017 г.
— Силы коалиции уничтожили самопровозглашённого "верховного муфтия" ИГИЛ Турки аль-Бинали в результате бомбардировки 31 мая в сирийском городе Маядин, — отметили в ВС.
* Деятельность организации запрещена на территории России Верховным судом.
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