Лавров: В Сирии становится очень тесно и на земле, и в воздухе

Глава Министерства иностранных дел РФ прокомментировал военные действия на территории САР.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в Сирии становится очень тесно и на земле, и в воздухе.

— Там много участников боевых действий: это и сирийские вооружённые силы, и те силы, которые принято называть проправительственными, в том числе "Хезболла", силы, которые поддерживают иранцы. Там же есть и вооружённая оппозиция, там же есть террористы. Там же есть и военные Турции, и спецназ целого ряда западных стран и региональных стран. Есть и авиация ВКС РФ и коалиции, которую возглавляют Соединённые Штаты, — пояснил высказывание Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

Напомним, что 18 июня на территории провинции Ракка самолёты коалиции сбили сирийский истребитель Су-22. Ответом России на этот инцидент стало приостановление сотрудничества с США в рамках меморандума о полётах в САР.