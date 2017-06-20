Глава Госдепа проводит встречу с Порошенко

Читайте также

Глава Госдепа проводит встречу с Порошенко

7

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон проводит встречу с президентом Украины Петром Порошенко. Отмечается, что перед началом переговоров они не стали делать никаких заявлений.

Напомним, 20 июня Пётр Порошенко прибыл в Вашингтон с рабочим визитом. Украинский лидер уже встретился с президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Майклом Пенсом и главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!