Глава Госдепа проводит встречу с Порошенко

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон проводит встречу с президентом Украины Петром Порошенко. Отмечается, что перед началом переговоров они не стали делать никаких заявлений.
Secretary Tillerson welcomes #Ukraine's President @Poroshenko to @StateDept pic.twitter.com/vWLwSaCkwW— Department of State (@StateDept) 20 июня 2017 г.
Напомним, 20 июня Пётр Порошенко прибыл в Вашингтон с рабочим визитом. Украинский лидер уже встретился с президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Майклом Пенсом и главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.
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