Глава Госдепа проводит встречу с Порошенко

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон проводит встречу с президентом Украины Петром Порошенко. Отмечается, что перед началом переговоров они не стали делать никаких заявлений.

Напомним, 20 июня Пётр Порошенко прибыл в Вашингтон с рабочим визитом. Украинский лидер уже встретился с президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Майклом Пенсом и главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.