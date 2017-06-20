СМИ сообщили о взрыве на центральном вокзале Брюсселя

СМИ сообщают о взрыве на вокзале в Брюсселе. Согласно информации HLN, масштаб взрыва был небольшим, вокзал эвакуировали.

#BREAKING: Brussels train station evacuated amid reports of an 'explosion' pic.twitter.com/FZkJ4vZJnI — Amichai Stein (@AmichaiStein1) 20 июня 2017 г.

Представитель федеральной полиции рассказал, что инцидент "расследуется".

По данным RTL, на месте также были слышны звуки стрельбы.

Представитель пожарного департамента Брюсселя подтвердил, что на железнодорожном вокзале произошёл взрыв. Согласно информации, подозреваемый был нейтрализован силами безопасности.