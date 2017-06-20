Московский эндокринный завод проверяют из-за угрозы взрыва

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Московский эндокринный завод проверяют из-за угрозы взрыва

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Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

Здание фармацевтического предприятия расположено на Новохохловской улице в Москве.

Московский эндокринный завод проверяют из-за угрозы взрыва после поступившего в полицию сигнала.

Информация уточняется.

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