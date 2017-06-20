Здание фармацевтического предприятия расположено на Новохохловской улице в Москве.
Московский эндокринный завод проверяют из-за угрозы взрыва после поступившего в полицию сигнала.
Информация уточняется.
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