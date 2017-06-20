Данные, которые Челси Мэннинг слила WikiLeaks, назвали несущественными

В 2010 году рядовой Мэннинг был арестован за передачу более 700 тысяч документов по военной операции США в Ираке.

Утечки информации, произошедшие благодаря информатору WikiLeaks Челси Мэннинг, не представляли реальной угрозы. Об этом сообщает BuzzFeed News со ссылкой на засекреченный 107-страничный отчёт, подготовленный специальной комиссией Министерства обороны США.

В отчёте говорится, что раскрытие информации было в значительной степени несущественным и не наносило никакого реального ущерба интересам США. Документ, как сообщается, датирован 15 июня 2011 года.

Как отмечается в докладе, утечки могли нанести "серьёзный ущерб" разведывательным источникам, осведомителям и афганскому населению. Самое большое влияние утечки могли оказать на жизнь "афганцев, иракцев и других иностранных собеседников".

Напомним, в 2010 году рядовой Брэдли Мэннинг был арестован за передачу WikiLeaks более 700 тысяч документов по военной операции США в Ираке. Его приговорили к 35 годам заключения. В ходе отбывания наказания сотрудник ЦРУ поменял пол и взял имя Челси.

18 января Барак Обама, тогда занимавший пост президента США, смягчил приговор информатору. Всего Мэннинг провела около семи лет в тюрьме Форт-Ливенворт в штате Канзас.