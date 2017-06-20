Глава МИД Франции рассказал, откуда отдавали приказы о терактах в стране

По словам министра, именно поэтому для Франции важно, чтобы столица ИГИЛ* была взята.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан рассказал, что приказы о проведении терактов в стране отдавали в так называемой столице ИГИЛ* — Ракке. Об этом он заявил в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

— Сейчас ведутся бои за Мосул и за Ракку. Я уже говорил о той важности, которую уделяет Франция взятию Ракки, потому что именно из Ракки были отданы приказы для организации терактов на французской территории, — сказал французский министр.

* Деятельность организации запрещена на территории России Верховным судом.