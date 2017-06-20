Глава МИД Франции пригласил Лаврова посетить Париж

Министр иностранных дел Франции поблагодарил Лаврова за "обстоятельную беседу" и "высокое качество" двусторонних отношений.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан пригласил министра иностранных дел России Сергея Лаврова посетить Париж. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства рассказал на пресс-конференции по итогам встречи с французским коллегой.

— Мой коллега пригласил меня в удобное время посетить Париж, чтобы мы не теряли темпа в реализации договорённостей наших президентов, достигнутых на встрече в Версале, — рассказал Лавров.

Напомним, в ходе встречи Сергей Лавров заявил, что новые санкции в отношении РФ вызваны русофобской одержимостью США, а также отметил, что в России не преследуют представителей ЛГБТ-сообщества.