Глава МИД Франции пригласил Лаврова посетить Париж

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан пригласил министра иностранных дел России Сергея Лаврова посетить Париж. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства рассказал на пресс-конференции по итогам встречи с французским коллегой.
— Мой коллега пригласил меня в удобное время посетить Париж, чтобы мы не теряли темпа в реализации договорённостей наших президентов, достигнутых на встрече в Версале, — рассказал Лавров.
Напомним, в ходе встречи Сергей Лавров заявил, что новые санкции в отношении РФ вызваны русофобской одержимостью США, а также отметил, что в России не преследуют представителей ЛГБТ-сообщества.
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