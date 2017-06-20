Движение транспорта в центре Брюсселя приостановлено после ЧП

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Движение транспорта в центре Брюсселя приостановлено после ЧП

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Эвакуация в центре Брюсселя. Фото: Twitter.com

Временно не работает как метро, так и наземный транспорт, нет сообщения между станциями "Де Брукер" и "Парк".

Движение общественного транспорта в центре Брюсселя приостановлено после небольшого взрыва и последовавшей за ним операции военных, сообщают местные СМИ.

Отмечается также, что премьер-министр Бельгии Шарль Мишель и министр внутренних дел Ян Жамбон следят за ситуацией в столице. Кроме того, на главный ж/д вокзал города прибыл будущий бургомистр Брюсселя Филипп Клоз.

Напомним, на центральном железнодорожном вокзале Брюсселя прогремел небольшой взрыв. После этого военные нейтрализовали подозреваемого, предположительно, с поясом смертника. Вокзал был эвакуирован. По информации полиции, ситуация находится под контролем.

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