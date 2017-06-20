Движение транспорта в центре Брюсселя приостановлено после ЧП

Движение общественного транспорта в центре Брюсселя приостановлено после небольшого взрыва и последовавшей за ним операции военных, сообщают местные СМИ.
Urgents #Bruxelles Périmètre de sécurité autour de la gare .. Individu portant une ceinture d'explosifs neutralisé. Police sur place #Gare pic.twitter.com/kbUY4kfgAT— Raphaël (@Raph_Patriote) 20 июня 2017 г.
Отмечается также, что премьер-министр Бельгии Шарль Мишель и министр внутренних дел Ян Жамбон следят за ситуацией в столице. Кроме того, на главный ж/д вокзал города прибыл будущий бургомистр Брюсселя Филипп Клоз.
the #Grand Place in #Bruxelles just before the evacuation after the #bomb attack @RESOLUTE_eu pic.twitter.com/NIuxo0bDHd— emanuele bellini (@emabellini) 20 июня 2017 г.
Напомним, на центральном железнодорожном вокзале Брюсселя прогремел небольшой взрыв. После этого военные нейтрализовали подозреваемого, предположительно, с поясом смертника. Вокзал был эвакуирован. По информации полиции, ситуация находится под контролем.
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