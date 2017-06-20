Starbucks наймёт на работу 2,5 тысячи беженцев

В январе гендиректор компании Говард Шульц сообщил, что собирается воплотить в жизнь план о трудоустройстве порядка десяти тысяч мигрантов.

Американская сеть кофеен "Старбакс" объявила о своём решении нанять 2,5 тысячи беженцев в Европе, передаёт агентство Reuters.

Сообщается, что процесс найма на работу уже начался, он будет проводиться в восьми странах в течение следующих пяти лет. Инициатива коснётся кофеен в Великобритании, Франции, Австрии, Швейцарии, Испании, Португалии, Германии и Нидерландов.

Данный шаг — это часть широкомасштабного плана, о котором было объявлено в январе. Тогда руководство "Старбакса" заявило, что в 75 странах будут наняты около десяти тысяч беженцев.

На высказывание генерального директора компании Говарда Шульца негативно отреагировали радикальные активисты в Испании. В знак протеста против трудовой политики "Старбакса" они заменили логотип ряда кофеен: вместо Starbucks Coffee ("Старбакс кофе") на фирменном знаке появилось изображение женщины с закрытым лицом и надпись: Starburka Refugees ("Стар — бурка беженцы").