Порошенко обсуждал с главой Госдепа оружие для Украины

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Порошенко обсуждал с главой Госдепа оружие для Украины

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Пётр Порошенко и Рекс Тиллерсон в Вашингтоне. Фото: © president.gov.ua

Кроме того, Пётр Порошенко пригласил Рекса Тиллерсона посетить страну с визитом.

Президент Украины Пётр Порошенко во время встречи с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном обсудили ситуацию в Донбассе, санкции против РФ и вопрос предоставления Киеву оружия.

— Рекс Тиллерсон подтвердил готовность США содействовать мирному урегулированию ситуации в Донбассе. Госсекретарь США подтвердил сохранение санкций против России, — говорится в сообщении пресс-службы украинского президента.

Также стороны обсудили "пути предоставления оборонительного оружия для Украины", торгово-экономические отношения и сотрудничество в сфере безопасности.

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