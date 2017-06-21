Порошенко обсуждал с главой Госдепа оружие для Украины

Кроме того, Пётр Порошенко пригласил Рекса Тиллерсона посетить страну с визитом.

Президент Украины Пётр Порошенко во время встречи с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном обсудили ситуацию в Донбассе, санкции против РФ и вопрос предоставления Киеву оружия.

— Рекс Тиллерсон подтвердил готовность США содействовать мирному урегулированию ситуации в Донбассе. Госсекретарь США подтвердил сохранение санкций против России, — говорится в сообщении пресс-службы украинского президента.

Также стороны обсудили "пути предоставления оборонительного оружия для Украины", торгово-экономические отношения и сотрудничество в сфере безопасности.