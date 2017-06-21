Протаранивший полицейский фургон в Париже умер от удушья

Мужчина, протаранивший 19 июня полицейский автомобиль в центре Парижа, скончался от асфиксии. Об этом сообщает французский телеканал BFM со ссылкой на предварительные данные судебно-медицинской экспертизы.
L'assaillant des gendarmes sur les Champs-Elysées est mort asphyxiéhttps://t.co/3zjzvxXuQ8 pic.twitter.com/j4iPMATFe3— BFMTV (@BFMTV) 20 июня 2017 г.
Напомним, 31-летний Адан Д. на Елисейских Полях намеренно протаранил фургон, в котором находили сотрудники полиции. Впоследствии в машине злоумышленника были обнаружены пистолеты, автомат Калашникова и несколько баллонов с газом. Позже местные СМИ сообщили, что мужчина находился в списке подозреваемых в терроризме, имея при этом разрешение на ношение оружия.
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