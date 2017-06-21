Протаранивший полицейский фургон в Париже умер от удушья

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Протаранивший полицейский фургон в Париже умер от удушья

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Место происшествия на Елисейских полях в Париже. Фото: © REUTERS/Gonzalo Fuentes

В результате происшествия никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал.

Мужчина, протаранивший 19 июня полицейский автомобиль в центре Парижа, скончался от асфиксии. Об этом сообщает французский телеканал BFM со ссылкой на предварительные данные судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, 31-летний Адан Д. на Елисейских Полях намеренно протаранил фургон, в котором находили сотрудники полиции. Впоследствии в машине злоумышленника были обнаружены пистолеты, автомат Калашникова и несколько баллонов с газом. Позже местные СМИ сообщили, что мужчина находился в списке подозреваемых в терроризме, имея при этом разрешение на ношение оружия.

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