Пушков: Запад пытается объяснить свой кризис действиями РФ

По словам сенатора, миф о причастности Москвы к проблемам Европы деформирует восприятие России в глазах европейцев.

Запад пытается объяснить свои ошибки и кризисные явления действиями России, однако причастность Москвы к этим событиям — миф. Об этом заявил председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, представляя в Берлине доклад "В преддверии саммита G20 в Гамбурге — внешнеполитические отношения между Германией, Европой и Россией".

— У меня сейчас ощущение, что многочисленные кризисные тенденции, которые происходят в западном мире, пытаются объяснить действиями России, потому что иначе те люди, которые правят западным миром, должны сказать, что причина — в их ошибках, в их собственной политике, — отметил сенатор.

По его словам, Россия не имеет к этим кризисным явлениям никакого отношения. Более того, Москва не заинтересована в ослаблении ЕС и "не ставит перед собой каких-то мифологических задач".

— Другое дело, что Европейский союз ослаблен в результате той политики, которая была выбрана Евросоюзом и которая вызывает растущее недоверие у некоторых граждан, — заявил Пушков.

Однако сенатор добавил, что распространяемый СМИ миф о причастности Москвы к проблемам Европы деформирует восприятие России в глазах европейцев.