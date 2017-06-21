Вопрос об освобождении О. Джей Симпсона может решиться 20 июля

Судом Лас-Вегаса он был приговорён к 33 годам тюремного заключения с возможностью УДО.

Слушания по возможному условно-досрочному освобождению актёра О. Джей Симпсона, осуждённого за похищение, разбой и вооружённый грабёж, назначены на 20 июля. Об этом сообщает портал TMZ.

Как отмечается, сам Симпсон на слушаниях физически присутствовать не сможет, однако будет связан с залом заседаний посредством видеосвязи.

Напомним, в сентябре 2007 года Симпсон вместе с друзьями ворвался в номер одной из гостиниц Лас-Вегаса к торговцу спортивными трофеями и силой отобрал ранее принадлежавшие ему кубки. Год спустя суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде 33 лет тюремного заключения с возможностью досрочного освобождения в 2017 году.

Сейчас актёр и профессиональный игрок в американский футбол Симпсон отбывает наказание в тюрьме Лавлок в штате Невада. На свободу он сможет выйти уже 1 октября текущего года. Как ранее сообщал Лайф, сразу после освобождения Симпсон планирует приступить к съёмкам реалити-шоу. За право заключить с ним контракт борются несколько телекомпаний.

По истории О. Джей Симпсона американскими сценаристами Скоттом Александром и Ларри Карашевски в 2016 году был снят сериал. Позже картина получила сразу два "Золотых глобуса" — в номинации "Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме" и "Лучший мини-сериал или телефильм".