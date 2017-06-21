Взрыв на вокзале Брюсселя квалифицировали как теракт

Инцидент произошёл в центре бельгийской столицы, пострадавших нет, подозреваемый нейтрализован.

Федеральная прокуратура Бельгии квалифицировала взрыв на центральном вокзале Брюсселя как теракт. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

Тем не менее власти страны решили не повышать уровень террористической угрозы в Бельгии после инцидента, оставив его на отметке 3.

Как сообщал Лайф, на центральном железнодорожном вокзале Брюсселя прогремел небольшой взрыв. После этого военные нейтрализовали подозреваемого, предположительно, с поясом смертника. Вокзал и ближайшая к нему площадь были эвакуированы. В настоящее время, по сообщениям полиции, ситуация находится под контролем, никто не пострадал.

Данных о личности нападавшего и его мотивах пока нет. Также непонятно, жив ли он или был ликвидирован в результате операции военных.