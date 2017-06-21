Госдеп требует от КНДР освобождения трёх американцев

По словам официального представителя ведомства, Пхеньян несёт ответственность за смерть Отто Вомбиера.

Госдепартамент настаивает на освобождении трёх американцев, задержанных в КНДР. С таким заявлением выступила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства, комментируя известия о смерти американца Отто Вомбиера, недавно вернувшегося в США после заключения.

— Мы считаем, что Северная Корея несёт ответственность за несправедливое тюремное заключение Отто Вомбиера. Мы хотим, чтобы трое других американцев, которых несправедливо задержали, вернулись домой как можно скорее, — заявила Хезер Науэрт во вторник в ходе брифинга для журналистов.

Напомним, накануне семья Отто сообщила о его смерти.

Американский студент пробыл в заключении в КНДР больше года по обвинению в попытке сорвать пропагандистский баннер, а также в сборе информации, которая могла быть направлена против Пхеньяна. Госдеп добился освобождения Отто, однако после его возращения в США врачи зафиксировали у него тяжёлое поражение всех отделов головного мозга.