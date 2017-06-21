Тайгер Вудс попал в больницу из-за проблем с обезболивающими

Знаменитый спортсмен поблагодарил всех, особенно фанатов и игроков, за поддержку и понимание.

Американского гольфиста Тайгера Вудса госпитализировали в клинику из-за проблем, возникших из-за приёма обезболивающих медицинских препаратов. Как отмечает телеканал ABC, срок, который спортсмен проведёт в больнице, пока неизвестен. Не называется и местоположение медучреждения.

По словам менеджера спортсмена Марка Стайнберга из компании Excel Sports Management, Вудс был вынужден пить лекарства в большом объёме, чтобы иметь возможность двигаться.

Ранее Лайф сообщал, что в мае этого года автомобиль легендарного гольфиста остановили полицейские. Стражи порядка обратили внимание на странное поведение Вудса и заподозрили его в вождении в нетрезвом виде. Сам спортсмен заявил, что не был пьян в момент задержания, а его состояние объясняется реакцией организма на медицинские препараты. Его слова были подтверждены результатами экспертизы.