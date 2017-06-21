Кандидат в президенты Чили оказался в центре скандала из-за шутки о женщинах

Себастьяна Пиньеру обвинили в сексизме, политик был вынужден принести извинения.

Себастьян Пиньера, бывший глава Чили и участник нынешней президентской гонки, оказался в центре скандала из-за сексистской шутки. Его высказывание осудили многие влиятельные чилийки, в том числе президент страны Мишель Бачелет.

СМИ приводят эту неуместную фразу: "Мне только что предложили очень весёлую игру. Она очень простая. Все женщины лягут на пол и притворятся мёртвыми, а все мы ляжем сверху и притворимся живыми".

Это высказывание осудили многие чилийские политические и общественные деятели, в том числе нынешний президент станы Мишель Бачелет.

— Изнасилование — это проявление величайшего насилия в отношении женщин. Шутить на эту тему — значит ни во что не ставить всех женщин, и это неприемлемо, — написала она в "Твиттере".

Una violación es expresión de la mayor violencia contra las mujeres. Bromear con eso es despreciarnos a todas y no es aceptable. — Michelle Bachelet (@mbachelet) 20 июня 2017 г.

После этого Пиньере пришлось извиниться, он написал, что неудачная шутка не влияет на его уважение ко всем женщинам. Он также сожалеет, что ситуацией "воспользовались в политических целях".