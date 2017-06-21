В США не будут производить вскрытие тела Отто Вомбиера

По данным Би-би-си, на этом настояла семья студента, освобождения которого недавно добились США.

Семья американского студента Отто Вомбиера, скончавшегося вскоре после освобождения из заключения в КНДР, приняла решение отказаться от процедуры вскрытия тела. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на заявление коронера округа Гамильтон, штат Огайо.

Как отмечается, был проведён лишь внешний осмотр тела.

Напомним, Отто Вомбиер провёл в заключении в КНДР 15 месяцев. О его смерти стало известно накануне. В Госдепе США, добившегося освобождения американца, заявили, что Северная Корея несёт ответственность за смерть Отто.