Экс-премьера Израиля доставили из тюрьмы в больницу

Ранее Ольмерт неоднократно жаловался на плохое самочувствие, однако во встрече с личным врачом ему отказывали.

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт, отбывающий наказание за получение взятки, был доставлен в больницу "Шиба Тель а-Шомер" после резкого ухудшения самочувствия. Об этом сообщает портал Israel Info.

По словам родственников Ольмерта, экс-премьер чувствовал себя плохо на протяжении недели и просил тюремную администрацию о встрече с личным врачом, однако ответа не получил. В управлении тюрем заявили, что просьба заключённого находилась на рассмотрении, а помощь ему мог оказать и тюремный врач.

Эхуд Ольмерт был осуждён на два года и три месяца за получение взятки и попытку помешать следствию. 18 июня комиссия по досрочному освобождению провела заседание по его ходатайству. Прокуратура выступает против УДО бывшего премьера.