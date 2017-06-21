Макфол: Трамп мог оскорбить украинцев, назвав страну The Ukraine

В настоящее время в официальных документах власти Украины называют страну без артикля.

Экс-посол США в России Майкл Макфол считает, что Дональд Трамп, назвавший во время встречи с Петром Порошенко Украину The Ukraine (с определённым артиклем), мог обидеть граждан этой страны.

Ранее СМИ заметили, что Трамп, общаясь с Порошенко в Вашингтоне, употребил название "Украина" с определённым артиклем the.

По словам Макфола, предварительный брифинг научил бы президента США, что The Ukraine звучит оскорбительно для граждан этой страны. Однако сам он не пояснил, почему именно артикль может обидеть украинцев.

A good prebrief from a staffer could have coached him on why "the Ukraine" is so insulting to Ukrainians. He is the President after all https://t.co/jdR3VhDZjz — Michael McFaul (@McFaul) 20 июня 2017 г.

— Хороший предварительный брифинг, проведённый его (Трампа) помощником, научил бы его, почему название The Ukraine так оскорбительно для украинцев. Он ведь президент, — написал Майкл Макфол в "Твиттере".

В настоящее время в официальных документах власти Украины называют страну без артикля. Отмечается, что он может употребляться по ошибке из-за прежнего названия УССР — the Ukrainian Soviet Socialist Republic (Украинская Советская Социалистическая Республика).