Полицейские обнаружили подозрительный автомобиль в центре Брюсселя

Полицейская операция, начавшаяся из-за взрыва в центре Брюсселя, продолжается. Об этом сообщает издание Le Soir.
#DIRECT Opération de police en cours près de la gare Centrale https://t.co/WnVV5oEzZV pic.twitter.com/ppmW1vn5rE— Le Soir (@lesoir) 20 июня 2017 г.
Согласно источникам издания, правоохранительные органы обнаружили подозрительный автомобиль на улице rue du Marché aux Herbes рядом с железнодорожным вокзалом. Люди были эвакуированы с этой улицы.
Портал Belga также отмечает, что в центре Брюсселя служба разминирования провела контролируемый взрыв.
Как сообщал Лайф, ранее на центральном железнодорожном вокзале Брюсселя прогремел небольшой взрыв. После этого военные нейтрализовали подозреваемого, предположительно, с поясом смертника. Инцидент был квалифицирован как теракт. Никто не пострадал.
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