Полицейские обнаружили подозрительный автомобиль в центре Брюсселя

По данным СМИ, операция правоохранителей рядом с железнодорожным вокзалом продолжается.

Полицейская операция, начавшаяся из-за взрыва в центре Брюсселя, продолжается. Об этом сообщает издание Le Soir.

Согласно источникам издания, правоохранительные органы обнаружили подозрительный автомобиль на улице rue du Marché aux Herbes рядом с железнодорожным вокзалом. Люди были эвакуированы с этой улицы.

Портал Belga также отмечает, что в центре Брюсселя служба разминирования провела контролируемый взрыв.

Как сообщал Лайф, ранее на центральном железнодорожном вокзале Брюсселя прогремел небольшой взрыв. После этого военные нейтрализовали подозреваемого, предположительно, с поясом смертника. Инцидент был квалифицирован как теракт. Никто не пострадал.