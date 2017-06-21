Скончался мужчина, устроивший взрыв в центре Брюсселя

Ранее военные открыли стрельбу по подозреваемому, предположительно, с поясом смертника.

Мужчина, устроивший взрыв на центральном вокзале в Брюсселе, скончался, об этом сообщает издание Le Soir со ссылкой на прокуратуру. Ранее сообщалось, что подозреваемый был "нейтрализован", но о его состоянии ничего не было известно.

Как сообщал Лайф, ранее на центральном железнодорожном вокзале Брюсселя прогремел небольшой взрыв. После этого военные открыли стрельбу по подозреваемому, предположительно, с поясом смертника. Инцидент был квалифицирован как теракт. Никто не пострадал.