Тиллерсон: В США обсуждают возможный ответ на действия РФ в Сирии

Напомним, на прошлой неделе коалиция во главе с США сбила истребитель ВВС Сирии.

Глава Госдепа Рекс Тиллерсон заявил, что в Вашингтоне ведётся обсуждение возможного ответа на "последние действия России в Сирии". Госсекретарь при этом не привёл никаких подробностей.

Как сообщал Лайф, 18 июня коалиция во главе с США сбила в Ракке сирийский истребитель. В связи с инцидентом Россия приняла решение приостановить сотрудничество с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над САР. В МО РФ действия коалиции также назвали проявленим агрессии и заявили, что российские средства противовоздушной обороны будут подниматься на сопровождение всех самолётов и беспилотников, в том числе и авиации международной коалиции в небе над Сирией.