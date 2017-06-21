Путин рассказал о разнице протестов в РФ и на Западе: Там не забалуешь

При этом глава государства подчеркнул, что политических акций не нужно опасаться, если они направлены на решение конкретных проблем.

Во время общения с членами Общественной палаты нового состава президент России Владимир Путин рассказал о разнице в отношении к протестам на Западе и в РФ. По его словам, в тех же США более жёсткая система противодействия несанкционированным акциям, в РФ же "всё попроще".

— Я недавно уже говорил в интервью американской журналистке, где эта "Оккупай Уолл-стрит" (протестное движение Occupy Wall Street)? ФБР порвала всё в клочья, там никого не осталось. И это сделали так тихо, как будто в кислоте растворили — пшик — и всё исчезло. Профессионально отработали, — отметил президент.

По его словам, в России же "всё посвободнее и попроще".

— Там — нет, там не забалуешь особо. Там бурлит, но только то, что разрешено. Мы этого не замечаем даже, там выстроена хорошо система, а у нас — нет, — сказал президент.

При этом глава государства отметил, что политической активности не стоит опасаться, если она направлена "на реальное вскрытие каких-то проблем" в обществе, а не на саморекламу.