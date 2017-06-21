Порошенко исполнил мечту в Пентагоне

20 июня президент Украины провёл в Вашингтоне встречу с министром обороны США Джеймсом Мэттисом.

Президент Украины Пётр Порошенко на встрече с министром обороны США Джеймсом Мэттисом рассказал, что сегодня исполнилась его давняя мечта. Слова украинского лидера приводятся на сайте Пентагона.

— Я говорил вам, что это моя мечта со времён службы в армии — побывать в Пентагоне. И я думаю, что мы вместе, в течение последних трёх лет, проделываем отличную работу. Мы вместе с нашими американскими партнёрами создаём новые Вооружённые силы Украины, которых не существовало два года назад, — заявил Порошенко.

Напомним, 20 июня президент Украины провёл в Вашингтоне встречу с министром обороны США Джеймсом Мэттисом, стороны обсудили проблемы безопасности и сотрудничества в области обороны.