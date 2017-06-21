Обладатель трёх "Оскаров" Дэниел Дэй-Льюис объявил о завершении карьеры

Актёр известен своими ролями в картинах "Моя левая нога", "Нефть", "Линкольн", "Банды Нью-Йорка".

Британский актёр Дэниел Дэй-Льюис — единственный в истории обладатель трёх "Оскаров"за лучшую мужскую роль — объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на заявление представителя артиста.

— Он безмерно благодарен всем своим коллегам и зрителям за все эти годы. Это его личное решение, и ни он, ни его представители больше не будут давать каких-либо комментариев по этому вопросу, — говорится в сообщении.

В фильмографии Дэй-Льюиса чуть более 20 ролей, однако это объясняют тем, что он очень тщательно подходит к выбору кинопроектов и обычно снимается всего лишь раз в 3–5 лет. Награды Американской киноакадемии он получил за главные роли в картинах "Моя левая нога" (1989), "Нефть" (2007) и "Линкольн" (2012).

В 2013 году Дэниел Дэй-Льюис был признан журналом Time одним из ста самых влиятельных людей в мире.