Глава Пентагона и Порошенко обсудили сотрудничество в сфере обороны

Украинский президент подчеркнул важность тесного общения и дальнейшего укрепления двусторонних отношений в сфере обороны.

Глава Минобороны США Джеймс Мэттис и украинский президент Пётр Порошенко в ходе встречи в Пентагоне обсудили вопросы сотрудничества в сфере обороны и проблемы безопасности. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

— Стороны обсудили усилия США по оказанию помощи в области безопасности для улучшения внутренних возможностей обороны Украины и повышения квалификации вооружённых сил страны, — говорится в сообщении.

Как отмечается, Мэттис призвал Украину оставаться приверженной реализации реформ, которые сделают защиту страны более эффективной.

Порошенко в ходе встречи подчеркнул роль, которую США сыграли для Украины. По его словам, страна "сохраняет свою независимость благодаря эффективному сотрудничеству со стратегическим партнёром в лице США".

По словам Порошенко, странам необходимо расширять сотрудничество, поскольку Украина "борется за демократию".

Напомним, в рамках официального визита в США Порошенко встретился с президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Майклом Пенсом, госсекретарём Рексом Тиллерсоном, а также главой МВФ Кристин Лагард.