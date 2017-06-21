PRC: 87% россиян доверяют Путину в решении глобальных проблем

Опрос проводился с 18 февраля по 3 апреля текущего года. Участие в нём приняли 1002 жителя России старше 18 лет.

Более 80 процентов россиян доверяют президенту Владимиру Путину в решении глобальных проблем и принятии решений в международных делах. Об этом свидетельствуют данные опроса американского экспертного центра Pew Research Center.

Согласно полученным данным, 87% респондентов высказали доверие Путину в принятии решений в международных делах. В частности, 63% россиян одобряют то, как президент выстраивает отношения с Украиной, и 73% — как ведёт себя с США.

59% опрошенных указали, что Россия играет более важную роль в мире, чем десять лет назад. 17% считают, что роль страны стала меньше.

Отмечается, что некоторые показатели снизились по сравнению с 2015 годом.