Число ВИЧ-инфицированных мигрантов в Москве возросло в 15 раз за пять лет

Также известно, что в 40 раз увеличилось число выявления сифилиса и в шесть — туберкулёза.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников на выступлении в Совете Федерации озвучил информацию по возросшему числу ВИЧ-инфицированных среди мигрантов, прибывающих в Москву за трудовыми патентами по осуществлению трудовой деятельности. По словам Печатникова, число таких мигрантов возросло в Москве в 15 раз за пять лет, в 40 раз увеличилось количество тех, у кого выявлен сифилис.

— За период с 2012 года в 40 раз мы стали чаще выявлять сифилис, увеличилось в 15 раз количество выявленных ВИЧ-инфицированных мигрантов, в 6 раз — абсолютное число мигрантов, больных туберкулёзом, — сказал заммэра по вопросам социального развития.

Выявить заболевания удалось за счёт централизации деятельности медицинских лабораторий на базе Многофункционального миграционного центра, который начал свою работу в январе 2017 года.