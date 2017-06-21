Шпионские спутники США заметили возможную подготовку КНДР к ядерному испытанию

Президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу вскоре будут представлены военные варианты для принятия решения по Пхеньяну.

Американские шпионские спутники зафиксировали активность на ядерном полигоне в КНДР впервые за последние несколько недель. Эта деятельность включает некоторые изменения у входа в подземную испытательную зону, передаёт телеканал CNN.

Теперь в США опасаются, что Пхеньян может провести очередное испытание во время визита в Вашингтон высокопоставленных китайских дипломатов и военных чиновников 22 июня.

Как отмечается, военные варианты по КНДР вскоре будут представлены президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу для принятия решения о действиях в случае проведения ядерного испытания. Однако нет никаких указаний на то, что какой-либо военный ответ действительно произойдёт.

Ранее Лайф сообщал, что КНДР провела несколько испытаний в мае и одно в июне. По данным южнокорейского агентства Yonhap, Пхеньян запустил несколько противокорабельных ракет, они пролетели около 200 метров и упали в Японское море.