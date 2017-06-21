Трамп напомнил Порошенко Рейгана перед окончанием холодной войны

Украинский президент также охарактеризовал республиканца как сильного лидера и человека большой харизмы.

Украинский президент Пётр Порошенко заявил, что хозяин Белого дома Дональд Трамп напомнил ему 40-го президента США Рональда Рейгана перед окончанием холодной войны. О своих впечатлениях от встречи он рассказал в интервью Fox News.

Как отметил украинский лидер, Трамп поможет ему установить на Украине мир так же, как Рейган завершил противостояние между США и СССР — "без единого выстрела".

— Я абсолютно уверен, что президент Трамп — настоящий лидер, очень харизматичный человек — может помочь мне принести мир моей стране тем же путём, что Рейган принёс победу в холодной войне, без единого выстрела, — сказал Порошенко.

Украинский лидер также назвал Трампа "твёрдым другом Украины".