Порошенко: Трамп заверил в сохранении санкций против РФ

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Порошенко: Трамп заверил в сохранении санкций против РФ

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Пётр Порошенко и Дональд Трамп во время встречи в Белом доме. Фото: © REUTERS/Jonathan Ernst

Ранее в ходе встречи в Белом доме главы двух государств обсудили минские соглашения.

Президент Украины Пётр Порошенко в интервью Fox News рассказал, что во время встречи в Белом доме Дональд Трамп заверил его, что санкции США в отношении России будут сохраняться до полного выполнения минских договорённостей.

— Да — что санкции будут до полной реализации минских соглашений, — ответил Порошенко на вопрос о том, получил ли он гарантии.

Он добавил, что президент и вице-президент США продемонстрировали полную поддержку Украине.

Напомним, 20 июня президент Украины провёл в Вашингтоне встречи с президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Майком Пенсом, главой Госдепартамента Рексом Тиллерсоном и министром обороны США Джеймсом Мэттисом.

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