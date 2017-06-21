Порошенко заявил о желании Украины получать уголь и газ из США

Ранее с официальным визитом он прибыл в Вашингтон для встречи с Дональдом Трампом.

Украинский президент Пётр Порошенко в интервью телеканалу Fox News заявил о желании Украины получать уголь и газ из США.

— Мы говорили об эффективном экономическом сотрудничестве между Украиной и США, о том, чтобы уголь из Пенсильвании оказался на украинских ТЭЦ, а сжиженный природный газ из Луизианы — в украинской газотранспортной системе, — сказал Порошенко.

Напомним, встреча украинского лидера и президента США Дональда Трампа состоялась 20 июня в Вашингтоне. В тот же день Порошенко встретился с главой Пентагона Джеймсом Меттисом и государственным секретарём Рексом Тиллерсоном.