Порошенко заявил о желании Украины получать уголь и газ из США

Украинский президент Пётр Порошенко в интервью телеканалу Fox News заявил о желании Украины получать уголь и газ из США.
— Мы говорили об эффективном экономическом сотрудничестве между Украиной и США, о том, чтобы уголь из Пенсильвании оказался на украинских ТЭЦ, а сжиженный природный газ из Луизианы — в украинской газотранспортной системе, — сказал Порошенко.
Напомним, встреча украинского лидера и президента США Дональда Трампа состоялась 20 июня в Вашингтоне. В тот же день Порошенко встретился с главой Пентагона Джеймсом Меттисом и государственным секретарём Рексом Тиллерсоном.
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