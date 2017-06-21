Порошенко не верит в "особые отношения Трампа с РФ"

В США продолжается расследование "связей" президента США с Россией, которые сам Трамп опровергает.

Президент Украины Пётр Порошенко в интервью Fox News заявил, что не верит в "сговор" своего американского коллеги Дональда Трампа с Россией.

— Он не похож на человека, у которого особые отношения [с Россией], абсолютно, — заявил Порошенко, добавив, что Трамп — друг Украины.

При этом президент Украины отметил, что не доверяет Владимиру Путину.

Напомним, 20 июня Пётр Порошенко встретился с Дональдом Трампом в Белом доме. Он охарактеризовал американского президента как сильного лидера и человека большой харизмы.