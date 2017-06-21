Депутат Рады: Суд Киева отменил запрет на торговлю между Украиной и Крымом

Украинский парламентарий с возмущением воспринял решение киевского Апелляционного суда.

Депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосейчук на своей странице в "Фейсбуке" заявил, что Апелляционный суд Киева отменил постановление украинского кабмина о запрете на торговлю между Украиной и Крымским полуостровом.

К настоящему моменту Апелляционный суд официально не обнародовал данное решение.

— Лютый звиздец, — прокомментировал решение суда Мосийчук.

В соответствии с постановлением от 2015 года вводился запрет на поставки товаров (работ, услуг) с территории Украины в Крым и из Крыма на Украину. Исключение составляли только личные вещи граждан и социально значимые продукты питания, суммарная стоимость которых не превышает 10 000 гривен, а вес — 50 кг на одного человека.